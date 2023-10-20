لنصرة فلسطين.. انطلاق تظاهرة شعبية وسط بغداد (صور)

وذكر مراسل السومرية، ان مئات المحتجين خرجوا بتظاهرة شعبية لنصرة الفلسطينيين في غزة وتنديدا بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من "جرائم حرب" مستمرة على الابرياء.وأشار الى ان، الاعداد كبيرة جدا وما زال توافد المواطنين مستمرادناه الصور: