على خطى البصرة وبغداد.. أهالي بابل يخرجون بتظاهرة مؤيدة لفلسطين (صور)

خرج أهالي محافظة بابل، اليوم الجمعة، بتظاهرة كبيرة داعمة للقضية الفلسطينية.

وتجمع مئات المتظاهرين في محافظة بابل وبقية المحافظات العراقية، اليوم الجمعة، مرددين شعارات خلال تظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني واحتجاجاً على الدعم الأميركي لإسرائيل.



ادناه الصور: