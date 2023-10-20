تعرض قاعدة أمريكية في أربيل لهجوم بطائرات مسيرة

وقالت المصادر، أن "طائرتين مسيرتين استهدفتا القاعدة التي تتواجد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.ولفتت إلى أنه "لم يتم التأكد بعد حول ما إذا ما كانت هناك خسائر بشرية".وفي السياق ذاته، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، يوم أمس، استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في الأنبار برشقة صاروخية. وأكدت أن الصواريخ أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق.وقالت في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم، قاعدة الاحتلال الأمريكي غرب العراق "عين الاسد" برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق".ويوم أمس أيضا، أكد مسؤولان أمريكيان تعرض قاعدة عسكرية أمريكية جنوبي سوريا، لهجوم بمسيرات الخميس وكشف أحدهما أن إحدى الطائرات المسيرة المهاجمة أُسقطت، ولكن الأخرى تسببت في وقوع إصابات طفيفة.