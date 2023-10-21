الأسبوع الحالي.. سُحب تتوافد إلى سماء العراق وفرصة لتساقط الأمطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس غد الأحد غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأضاف، أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الغربية في المنطقة الوسطى، وسيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم في المنطقة الشمالية، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لتساقط مطر خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشار إلى، أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".وأوضح، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء المقبل، سيكون الطقس غائما يتحول تدريجياً إلى صحو، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".