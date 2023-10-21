حذف محافظة الأنبار وشبه جزيرة سيناء من غوغل يشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟



السومرية نيوز - محليات



أُثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما في العراق ومصر بعد انتشار ادعاء يفيد بحذف أسم محافظة الأنبار العراقية وشبه جزيرة سيناء المصرية من خرائط محرك البحث غوغل.





وعند العودة الى انباء اختفاء أسم محافظة الانبار من "غوغل"، تبين أن "الادعاء المرفق مضلل وغير صحيح، إذ لم تقم غوغل بحذف اسم محافظة الانبار من خرائطها كما تم الادعاء، ولكن حقيقة الامر وبعد الاطلاع على خريطة العراق عبر غوغل، تبيّن أن اسماء المحافظات لا يتم ذكرها انما آلية عمل الخرائط هو اظهار المراكز والمناطق الرئيسية في المحافظة وليس اسمها.





فمثلا عند الاطلاع على محافظة ذي قار عبر الخريطة تظهر لنا كلمة الناصرية لكونها مركز المحافظة، ولكن عند البحث عن اسم المحافظة عبر خانة البحث سيتم تحديد المحافظة لتبرز عن باقي الخريطة. وتتزامن هذه المزاعم مع تحذير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تهجير سكان قطاع غزة إلى محافظة الانبار وشبه جزيرة سيناء.وعند العودة الى انباء اختفاء أسم محافظة الانبار من "غوغل"، تبين أن "الادعاء المرفق مضلل وغير صحيح، إذ لم تقم غوغل بحذف اسم محافظة الانبار من خرائطها كما تم الادعاء، ولكن حقيقة الامر وبعد الاطلاع على خريطة العراق عبر غوغل، تبيّن أن اسماء المحافظات لا يتم ذكرها انما آلية عمل الخرائط هو اظهار المراكز والمناطق الرئيسية في المحافظة وليس اسمها.فمثلا عند الاطلاع على محافظة ذي قار عبر الخريطة تظهر لنا كلمة الناصرية لكونها مركز المحافظة، ولكن عند البحث عن اسم المحافظة عبر خانة البحث سيتم تحديد المحافظة لتبرز عن باقي الخريطة.



وعند تكبير حجم الصور سيظهر لنا اسم المحافظة بوضوح.





وذات المفهوم الخاطئ انطبق على سيناء في مصر وذلك بعد أن تم تداول خبر مفاده "حذف سيناء من خرائط غوغل"، حيث بالنظر إلى الخريطة لا يظهر اسم سيناء على الخرائط انما تظهر اسماء المراكز فيها، إذ يظهر اسم العريش (مركز محافظة سيناء الشمالية) واسم الطور (مركز محافظة سيناء الجنوبية) بالإضافة إلى مراكز أخرى في المحافظتين. وعند تكبير حجم الصور سيظهر لنا اسم المحافظة بوضوح.وذات المفهوم الخاطئ انطبق على سيناء في مصر وذلك بعد أن تم تداول خبر مفاده "حذف سيناء من خرائط غوغل"، حيث بالنظر إلى الخريطة لا يظهر اسم سيناء على الخرائط انما تظهر اسماء المراكز فيها، إذ يظهر اسم العريش (مركز محافظة سيناء الشمالية) واسم الطور (مركز محافظة سيناء الجنوبية) بالإضافة إلى مراكز أخرى في المحافظتين.





كما وقد ذكرت (مروة خوست) مدير التواصل والعلاقات العامة في شركة غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصحيفة (العين الإخبارية) بخصوص عدم ظهور شبه جزيرة سيناء على الخريطة، لأن خرائط غوغل لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول، بل تظهر فقط في حال البحث عنها".





يذكر أن شركة غوغل قامت وعن طريق الخطأ بإدراج قرية (الكونتلا) الحدودية في مصر على أنها تابعة لإسرائيل، ولكن الشركة ردت على BBC تريندنغ بعد الاستفسار عن الأمر وبينت أنها قامت بتصحيح الخطأ بشأن موقع القرية المذكورة.