مجاناً.. العتبة الحسينية تعلن عن التكفل بنقل وعلاج الجرحى في غـزة

وذكرت الامانة العامة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العتبة الحسينية المقدسة تعلن عن استعدادها لتكفل علاج جرحى قصف العدوان الصهيوني على قطاع غزة داخل مستشفياتها وأنها مستعدة لتكفل اجور نقلهم وعلاجهم واقامتهم في محافظة كربلاء المقدسة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة العراقية".وبينت العتبة الحسينية المقدسة، إن "هذه المبادرة الانسانية التي اطلقت اليوم إنما هي ترجمة عملية لتوصيات المرجع الديني الاعلى سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم".