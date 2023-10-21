تحمل سيارات دون الموديل.. ضبط حاويات مخالفة في ساحة الترحيب

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن "لجنة مختصة برئاسة السلطة الكمركية احبطت اليوم، عملية لتهريب (٦) حاويات تحمل (٤) سيارات دون الموديل المسموح باستيراده وقمارات سيارات ودراجات نارية وهوائية مستعملة وادوات احتياطية للسيارات والدراجات مستعملة ودراجات مفككة في مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى / ميناء ام قصر بمحافظة البصرة".جاء ذلك، وفق البيان، "بعد ورود معلومات من مصادر خاصة تكللت بإحباط عمليات التهريب"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".