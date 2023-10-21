تسجيل هزتين أرضيتين في ديالى

سجلت المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم السبت، هزتين أرضيتين في خانقين بمحافظة ديالى.

وقالت وزارة النقل في بيان، إن "الهزة الأرضية الاولى سجلت في تمام الساعة 3:53:02 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها(4.1) درجة تبعد (1) كم شرق خانقين".

وأضاف البيان "أما الهزة الأرضية الثانية سجلت في تمام الساعة 7:51:44 بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3.1) تبعد (2) كم شرق خانقين".

وأشار البيان الى أنه "لم يتم الشعور بهم من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر".