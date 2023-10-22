لدعم الدينار.. توقيع قرابة 18 ألف تعهد من أصحاب المحال التجاريَّة بعدم التعامل بالدولار

أفاد بذلك مدير العمليات في مديرية الجريمة المنظمة العميد حسين التميمي، مشيراً إلى أنَّ الحملات التي أطلقت بتوجيه من الوزارة منذ شهر أيار الماضي لدعم الدينار العراقي، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من مضاربي ومهربي العملة الأجنبية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضح أنَّ الوزارة أخذت تعهدات خطية تلزم أصحاب معارض السيارات ومحال المواد الكهربائية وشركات السياحة والسفر والبيع بالجملة والكي كارد، فضلاً عن أصحاب المجمعات السكنية، بعدم التعامل (بالدولار) أثناء البيع والشراء، ويكون التعامل حصراً بالدينار العراقي وفقاً للسعر المحدد من البنك المركزي، وبخلاف ذلك يتعرض المخالف للمساءلة القانونية وفق المادة 306 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، التي نصت على الحبس وفرض غرامة مالية على كل من يرفض التعامل بالدينار العراقي،وأضاف، أنَّ البنك المركزي ومجلس الوزراء أجازا للتجار المستوردين للمواد الأساسية والضرورية من خارج البلد الدخول إلى المنصة الإلكترونية والتعامل بالدولار من خلالها فقط.