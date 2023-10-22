التعليم تعلن توفر 300 منحة دراسية سلوفاكية

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "300 منحة دراسة سلوفاكية للدراستين الأولية والعليا في اختصاصات مختلفة متاحة".وأضافت، أن "آخر موعد للتقديم هو الثلاثاء الموافق 2023/10/31".للاطلاع على شروط ومتطلبات التقديم