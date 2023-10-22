20 منحة دراسية مقدمة من جامعة فنار بهجة.. هذه شروط ومتطلبات التقديم

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، توفر 20 منحة دراسة مقدمة من جامعة فنار بهجة لنيل شهادة البكالوريوس.





وذكرت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بالوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس الموافق 2023/11/16 وأنه يمكن للطلبة الاطلاع على شروط ومتطلبات التقديم ادناه: وهذه روابط التقديم:

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