سائق خط لنقل الطلاب "يستهتر" بحياتهم في شوارع الموصل (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



في حدث أقل ما يقال عنه أنه استهتار بالأرواح وعدم الاكتراث لسلامة المواطنين، رصد مراسل "السومرية" في مدينة الموصل مقطع فيديو لسائق سيارة أجرة (خط لنقل الطلاب) وهو يضع التلاميذ الصغار في صندوق السيارة بعد امتلاء مقاعدها الامامية والخلفية.

ويبين الفيديو أن السائق جازف بحياة التلاميذ وهو يتجول في شوارع الموصل، وسط ذهول المارة وامتعاضهم الشديد من هذا التصرف غير المسؤول. أدناه مقطع الفيديو: