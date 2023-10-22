قتل امرأة وتسليب أموالها.. ماذا جرى في البصرة؟

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "امرأة كانت خارجة من أحد المصارف، وبحوزتها مبلغ مالي، تعرضت الى هجوم مسلح".وأضاف، أن "مسلحين أقدموا على قتلها وسرقة أموالها، قرب محطة وقود الجزائر، وسط البصرة".وأشار الى، أن "القوات الأمنية وصلت الى موقع الحادث؛ لمحاولة كشف ملابسات الجريمة".