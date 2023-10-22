واشنطن تكشف مغادرة موظفيها غير الإساسيين من العراق

وأفاد البيان المتزامن مع تصاعد التوتر في المنطقة بأن أمر الإجلاء "يعود إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تطال طواقم الولايات المتحدة ومصالحها".ويشمل الأمر "أفراد أسر الموظفين، والموظفين غير الأساسيين" في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق.كما دعا البيان الأمريكيين إلى عدم التوجه إلى العراق "بسبب الإرهاب والاختطاف والصراعات المسلحة والانتفاضات والقدرة المحدودة للبعثة في العراق على تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين".وشكل بيان الخارجية تحديثاً للنصائح والتحذيرات الموجهة للمسافرين.واستهدفت عناصر مسلحة في العراق، أمس السبت، قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غربي العراق بطائرة مسيرة.ويأتي الهجوم فيما هدّدت فصائل عراقية مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب مع حماس، في مواجهة أسفرت حتى الآن عن آلاف القتلى.