الإعلام والاتصالات تعلن إيقاف بيع وتداول شرائح شركة اتصالات

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الأحد، عن إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات.



وقالت الهيئة في بيان، إنه "بناءً على انتهاء رخصة شركة كورك في 30-8-2022 والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة، وقرارات مجلس المفوضين في الهيئة، والمبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمة الشركة وعدم تسديدها لهذه المبالغ حتى اللحظة رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت مع الشركة، نود إحاطة الرأي العام العراقي".

وكشفت الهيئة أنها "وجهت بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات"، داعية المواطنين الى "عدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك".

وأكدت الهيئة على "الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية"، معلناً أنها "بصدد قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".