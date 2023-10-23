المباشرة بنقل الوجبة الأولى من المساعدات العراقية الى غزة (صور)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، المباشرة بنقل الوجبة الأولى من المساعدات العراقية الى قطاع غزة.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، باشرت طائرات القوة الجوية، بنقل الوجبة الأولى من المساعدات العراقية الى غزة".



وأضافت: "سيتم نقل هذه المساعدات الى مطار العريش في مصر بعدها يتم استلامهم من قبل اللجان في الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني ليتم النقل الى داخل غزة". وأضافت: "سيتم نقل هذه المساعدات الى مطار العريش في مصر بعدها يتم استلامهم من قبل اللجان في الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني ليتم النقل الى داخل غزة".