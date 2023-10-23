الأنواء الجوية: غيوم تُخيم على أجواء العراق وفرص لتساقط أمطار رعدية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وأشار إلى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، أما في المنطقة الشمالية فسيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وتابع البيان، أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً، في حين ستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق".