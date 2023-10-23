توضيح من التربية بشأن حقيقة إعادة العمل بنظام "الحذوفات"

السومرية نيوز – محليات



نفت وزارة التربية، اليوم الاثنين، كتاباً مزوراً يخص إعادة العمل بنظام الحذوفات والتقليصات.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الكتاب الذي نشر ويخص موافقة هيئة الرأي بالوزارة، على إعادة العمل بنظام الحذوفات، والتقليصات في المناهج، مزور".