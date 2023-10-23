بغداد.. الحبس الشديد بحق متهمين يتاجران بالقطع الاثرية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المتهم الاول القي القبض عليه في منطقة الاعظمية وبحوزته (168) قطعة اثرية، فيما القي القبض على المتهم الثاني في منطقة الاسكان وبحوزته (250) قطعة اثرية تضم مسكوكات معدنية مختلفة الاحجام تعود لفترات تاريخية مختلفة".وأضاف أن "الحكمين بحقهما يأتيان استناداً لإحكام المادة 44 / الشق الاول من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".