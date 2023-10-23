كان يستورد "الكريستال" من الخارج.. المؤبد بحق تاجر مخدرات في ميسان

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق أخطر تجار المخدرات في المحافظة كان يقوم باستيراد المواد المخدرة (الكريستال والترياك) من خارج البلاد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان اعترف بقيامه بإدخال المواد المخدرة من خارج البلاد لبيعها وتوزيعها داخل العراق منذ عام 2018".



وأضاف أن "الحكم بحقه صدر وفقا لأحكام المادة 27/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".