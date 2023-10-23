إضراب "غير مسبوق" عن الطعام في سجن البصرة.. ماذا يجري؟

وقال مدير المكتب مهدي التميمي في حديث للسومرية، اننا "نتابع اضرابا جزئيا عن الطعام في سجن البصرة المركزي واعتصام وسيقوم بالمتابعة على مدار الساعة داخل السجن".وطالبوا السجناء "بسراع في تشريع قانون العفو العام ويعانون ايضا من الاكتظاظ بعدد السجناء داخل السجن".ومن الجدير بالذكر ان السجن يعاني اكتظاظا كبير بعدد السجناء يبلغ خمسة أضعاف الطاقة الاستيعابية.