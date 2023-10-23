"غسيل أموال وتمويل إرهاب".. المركزي العراقي يحظر التعامل مع "بلاك أكس"

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف، وردت لـ السومرية نيوز، أنه "لغرض الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى حظر التعامل مع المنظمة المسماة بـ(بلاك أكس)".ودعا الكتاب الموجه إلى المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة، إلى إعلام البنك المركزي "فيما إذا كانت لدى هذه المنظمة أي تعاملات أو معلومات" عند المصارف أو المؤسسات المالية.أدناه الكتاب: