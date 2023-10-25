بمشاركة باحثين دوليين.. هذا موعد مؤتمر كلية الاعلام العلمي السادس عشر

يهدف المؤتمر الى معالجة وسائل الاتصال لقضايا المجتمع المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ودور هذه الوسائل في اذكاء الازمات المختلفة.ويناقش المؤتمر في جلساته العلمية عدة محاور وهي: (دور الصحافة في بناء الدولة، قضايا الاقليات في النتاجات الصحفية، معالجة الصحافة العراقية للقضايا الاجتماعية، المسؤولية الاجتماعية للصحافة أزاء قضايا المجتمع، وظائف الصحافة في المجتمعات الرقمية، وسائل الاتصال وبناء الصورة الذهنية لقضايا المجتمع، العلاقات العامة وتوظيف تكنولوجيا الاتصال الحديثة، الرؤيا المستقبلية للعلاقات العامة في ظل تكنولوجيا الاتصال الحديثة، الاذاعة والتلفزيون والمسؤولية الاجتماعية).كما تتضمن محاوره الاخرى: (الاعلان الالكتروني والمجتمع، العلاقات العامة ونشر ثقافة التحول الرقمي في المجتمع، معالجة الاذاعة والتلفزيون للقضايا المجتمعية، الوظيفة الاجتماعية للبرامج في الاذاعة والتلفزيون، برامج الاذاعة والتلفزيون والتنمية المجتمعية المستدامة، الاعلام الجديد والتغيير الاجتماعي، البيئة الاتصالية الجديدة وقضايا الطفل والمرأة، شبكات التواصل الاجتماعي والهوية الوطنية والقيم الاجتماعية، المواقع الاخبارية والقضايا الاجتماعية والسياسية).وقال عميد الكلية عمار طاهر: بناءً على مبدأ استمرارية تطوير محتوى مؤتمرنا والمحافظة على مستوى تميزه، قمنا باختيار عنوان مؤتمرنا لعام 2023 "وسائل الاتصال وقضايا المجتمع"، الذي نسعى من خلاله للكشف عن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام والاتصال في التأثير على قضايا المجتمع.واضاف ان "هذا الموضوع يأتي في وقت حساس حيث تزداد أهمية وسائل الاتصال في تشكيل وتغيير وجهة نظر المجتمع، لذلك حرصنا على دعوة باحثين وخبراء دوليين للمشاركة وتقديم وجهات نظرهم وبحوثهم حول هذا الموضوع".نؤمن بأن المؤتمر سيساهم بشكل كبير في إثراء الحوار حول تأثير وسائل الاتصال على المجتمع، وسنعمل جميعا على تقديم محتوى ملهم ومثرٍ يساعد في التفكير النقدي وتحفيز البحث في هذا المجال، بحسب الدكتور طاهر.بدورها، قالت معاون العميد للشؤون العلمية شكرية السراج أن "شروط المشاركة تتطلب أن يكون البحث ملبياً لأهداف المؤتمر، ويندرج تحت أحد محاوره، ان يكون اصيلاً ولم يشارك في مؤتمرات سابقة، فضلا عن كونه يتطابق مع شروط البحث العلمي شكلاً ومضموناً وتكتب الهوامش بنظام APA".واشارت الى ان الاستعدادات لعقد المؤتمر منذ اقراره من قبل رئاسة الجامعة ضمن الخطة العلمية للكلية تجري بوتيرة عالية اذ تم تشكيل اللجان الكفيلة بإنجاحه وهي (اللجنة العلمية، التحضيرية، السكرتارية، استقبال البحوث، الاعلام والعلاقات، الدعم الرقمي، الترجمة، الخبرة اللغوية، صياغة التوصيات، الرعاية والدعم).وتابعت السراج انه " منذ اليوم الاول للإعلان عن المؤتمر استجاب العديد من الباحثين المحليين والدوليين ليعبروا عن رغبتهم للمشاركة"ـ لافتة الى " استلام لجنة السكرتارية واستقبال البحوث عدد غير قليل من البحوث والمستخلصات البحثية"، مبينة ان " اللجنة العلمية للمؤتمر قامت بتقويمها ووافقت على مشاركة مجموعة منها في وقائع المؤتمر".تجدر الاشارة الى ان المؤتمر الخامس عشر محليا والرابع دوليا لكلية الاعلام الذي عقد في تشرين الثاني 2022، تحت عنوان "توظيف الاعلام للتقنيات الحديثة في ظل المتغيرات الدولية"، بمشاركة مجموعة من الباحثين العرب وبالتعاون مع كلية المستقبل الاهلية الجامعة، ناقش (49) ورقة بحثية لنحو (58) باحث عراقي وعربي في خمس جلسات رئيسة.