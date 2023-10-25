بحضور اليونسكو وسفراء.. العراق يعيد افتتاح بوابة "ادد" الأثرية في نينوى

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "البعثة العراقية – الإيطالية المشتركة في نينوى انتهت من أعمال التأهيل وإعادة فتح بوابة (ادد) الواقعة في الضلع الشمالي الغربي لمدينة نينوى الأثرية، والتي تعرضت للتدمير من قبل عصابات داعش الإرهابية، كما تم الانتهاء من أعمال التنقيب في القصر الصغير خلف البوابة".وأضافت الوزارة، أن "حفل الافتتاح حضره ممثل رئيس الجمهورية عدنان إبراهيم، وممثل وزير الثقافة والسياحة والآثار رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد حسين، ومدير مكتب اليونسكو في العراق باولو فونتانا، والسفير الإيطالي والقنصل الفرنسي في نينوى، بالإضافة لعدد من المسؤولين وأصحاب الاختصاص".