آمال على الأمطار.. هذه آخر مستجدات الخطة الزراعية والثروة الحيوانية في العراق

وأوضح وزير الزراعة عباس جبر المالكي، أنَّ "حجم الأراضي في خطة العام 2024 المصادق عليها في مجلس الوزراء كانت 4 ملايين دونم بالنسبة للأراضي المعتمدة على الآبار ومليوناً ونصف المليون دونم بالنسبة للأراضي المروية"، مبيناً أنَّ "الوزارة ستراجع الخطة منتصف الشهر المقبل في حال سقوط أمطار وزيادة التدفقات المائية وقد تزيد المساحة المزروعة بإضافة مليوني دونم بالنسبة للأراضي شبه المطرية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف المالكي أنه "بموجب قرارات مجلس الوزراء، فقد أخذت الوزارة على عاتقها تعويض مربي الثروة السمكية بـ8 مليارات دينار، وتعويضات الأمطار بـ216 مليار دينار، وتعويضات مزارعي الشلب بـ136 مليار دينار، إذ وصل مجموع التعويضات إلى 400 مليار دينار"، مبيناً أنَّ "الوزارة وزعت تعويضات الشلب بين مستحقيها من الفلاحين لمحافظات السماوة والنجف والديوانية مع المباشرة بتعويضات الأسماك وأغلبها من بابل وستشرع بتوزيع تعويضات مستحقات الأنبار والسيول التي تشمل محافظات العمارة والبصرة والناصرية والسماوة والديوانية في الأسبوع المقبل".وأشار إلى أنَّ "الوزارة شكلت لجنة خاصة لدراسة ارتفاع أسعار بيض المائدة والأسماك واستطاعت غلق وردم البحيرات المخالفة نتيجة شح المياه، وتداركت ارتفاع الأسعار بفتح استيراد الأسماك الحية"، لافتاً إلى أنَّ "الوزارة اشترت أعلافاً من الذرة بكميات تجاوزت 500 مليون طن في الفترة الماضية وزعت بين مربي الثروة الحيوانية".وبشأن متطلبات مربي الحيوانات، قال وزير الزراعة: "عرضنا مجموعة نقاط أمام المجلس الوزاري الاقتصادي منها تخفيض سعر تعرفة الكهرباء والوقود لدعم مربي الثروة الحيوانية بهدف الوصول إلى أسعار عادلة لمربي الثروة الحيوانية والمواطن على حد سواء".