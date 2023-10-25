تفاصيل جديدة تخص آلية توزيع زيادة رواتب المتقاعدين

وقال رشيد في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، إن "الهيئة باشرت بإجراء زيادة مبلغ الـ100 ألف دينار الذي أقره مجلس الوزراء إنصافا لشريحة المتقاعدين لتحسين المعيشة"، مبينا أن "الهيئة ماضية بإجراءات الأتمتة الإلكترونية".وأضاف رئيس هيئة التقاعد، أن "كل متقاعد يتقاضى راتب مليون فما دون سيأخذ الزيادة بشكل اعتيادي"، لافتا، إلى أن "مبلغ الـ100 ألف لكل شخص مستفيد من الراتب التقاعدي اي (وريث) بمعنى لا تقسم الـ100 ألف بين الورثة".وأشار رشيد الى ان "هيئة التقاعد مستعدة لتنفيذ قرار الزيادة بأي وقت ولدينا جميع البيانات"، منوها الى أن "أكثر من مليون و600 متقاعد مشمول بقرار الزيادة".وأوضح ان "مبلغ الزيادة الإجمالي شهرياً بلغ 164 ملياراً و295 مليون دينار".وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته أمس الثلاثاء منح المتقاعد أو ورثته مبلغاً لتحسين المعيشة قدره 100 ألف دينار شهرياً، ممن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي ومخصصات عن مليون دينار شهرياً، اعتباراً من 1- تشرين الثاني-2023.