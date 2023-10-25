ساوم مواطنا بمبلغ 18 مليونا.. اعتقال موظف مرتشٍ في إحدى دوائر المثنى

وذكر اعلام الجهاز، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية مؤكدة عن قيام موظف في بلدية محافظة المثنى بمساومة أحد المراجعين بمبلغ مالي مقداره 18 مليون دينار لِقاء إطفاء الديون المترتبة عليه في دائرة البلدية والبالغة 40 مليون دينار".وأضاف: "جرى التخطيط لنصب كمين للإطاحة بالمتهم المذكور بعد إستحصال الموافقات القضائية، وقد أُلقي القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود أثناء إستلامه للمبلغ المطلوب".وأشار البيان الى "إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفقاً للقانون".