وزيرة الهجرة: لا يوجد أي مبرر لبقاء النازحين في المخيمات

وقالت الوزيرة في كلمةٍ لها خلال ورشة نظمتها الوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتطوير خارطة طريق لتسريع تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة النازحين إن "أغلب المناطق المحررة شهدت حملة واسعة وبجهود حكومية مميزة لإعادة إعمار البنى التحتية"، مبينة ان "أسباب النزوح الواقعية انتهت ولا يوجد أي مبرر لبقاء أهلنا النازحين في المخيمات، حيث تم إغلاق جميع المخيمات التي تقع تحت سلطة الحكومة الاتحادية".وأضافت الوزيرة، أن "العامل السياسي يلعب دورا كبيرا في عدم إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية"، مشددة على "ضرورة إبعاد ملف النزوح عن الصراعات السياسية كونه من الواجبات الأخلاقية والإنسانية".وأشارت وزيرة الهجرة، الى "الجهود الحكومية متمثلة بالقرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إعادة الاستقرار ودعم العائدين في مناطق العودة بقضاء سنجار"، داعية إلى "تكثيف الجهود على الصعيدين الدولي والوطني للإسراع بتنفيذ الخطة الوطنية لإعادة النازحين، مما يرسخ ويدعم الاستقرار في مناطق العودة وينهي ملف النزوح بالكامل".