السوداني: مشروع مدينة الصدر الجديدة نقلة نوعية للإسكان الحضري

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اليوم، الاجتماع الخامس الخاص بمشروع مدينة الصدر الجديدة، واطلع على آخر إجراءات نقل ملكية الأراضي المخصصة لتشييد المشروع فيها، والتحضيرات لتنفيذ التصاميم الأساسية للمشروع وملحقاته، بالإضافة إلى اطلاعه على متطلبات إجراء الفحوصات المختبرية الخاصة بسلامة العمل من أجل الشروع بعملية البناء".وأكد السوداني "وجوب أن يكون الإعلان عن تنفيذ البنى التحتية للمشروع قريباً، لينطلق بعدها العمل بتنفيذ المرحلة الأولى من الوحدات السكنية، من أجل الإسراع في إكمال هذا المشروع الاستراتيجي والمهم للمواطنين من أبناء مدينة الصدر والمناطق المحيطة بها، الذي سيشكل نقلة نوعية للإسكان الحضري في العاصمة بغداد".