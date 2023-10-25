بينهم حالات "زراعة الأعضاء".. ضوابط نظام الانتساب تربك الطلبة المرضى وتهدد مستقبلهم

وقال العشرات من أولياء أمور الطلبة المرضى، في أحاديث لـ السومرية نيوز، إن "العديد من موظفي شؤون الطلبة ودوائر التربية يصعبون معاملات أولياء أمور الطلبة الذين يسابقون الزمن لإتمام انتساب أبنائهم حرصا على مستقبلهم، لافتين إلى أن هؤلاء الموظفين يلقون باللوم على ضوابط الانتساب الصادرة من وزارة التربية والتي ذكرت ما نصه أن المشمولين هم (المصابين بأمراض سرطانية وفقا لتقارير صادرة من اللجان الطبية المختصة، مرضى الحالات الحرجة مثل (نوبات السكر الشديدة، الرعاف، الثلاسيميا، الصرع)".ولفتوا إلى أنهم "دخلوا في دوامات لا تنتهي؛ لأن موظفي مديريات التربية المخصصين للتعامل مع الانتساب تركوا عبارة (الحالات الحرجة) التي تعد واسعة المفهوم وتعكزوا على الأمثلة المذكورة بين الأقواس فقط"، مبينين أن "الموظفين يبلغونهم بالذهاب إلى وزارة التربية لتفتي بحالاتهم".ويؤكد أولياء أمور الطلبة المرضى بالقول، "من غير المعقول عدم شمول مرضى زراعة الأعضاء واعتلال الكبد والقلب والشلل وغيرها قائمة طويلة من الأمراض المزمنة والخطرة". فيما ابدوا "استغرابهم من اختزال المرض بأربع حالات فقط"، مناشدين وزارة التربية بـ"تصويب الأمر على نحو عاجل وإصدار تعليمات واضحة المعالم لا تقبل التأويل والاجتهاد".وكانت وزارة التربية أعلنت، الثلاثاء (24 تشرين الأول 2023)، إعادة نظام الانتساب للعام الدراسي 2023-2024، فيما نشرت الضوابط المعتمدة للانتساب.وأوضحت الوزارة وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن مضامين الضوابط المعتمدة للانتساب تركزت بشمول التلاميذ والطلبة أصحاب الأمراض السرطانية والحالات الحرجة مثل السكر الشديد والرعاف والثلاسيميا والصرع، وأبناء المبتعثين للدراسة خارج العراق.يذكر أن العشرات من اولياء أمور الطلبة المصابين بأمراض مزمنة ناشدوا في بداية العام الدراسي الحالي، عبر السومرية، وزير التربية بضرورة إعادة نظام الانتساب أو إيجاد صيغة تعالج عدم قدرتهم على الدوام بشكل اعتيادي في المدارس.