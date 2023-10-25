علاوي يوضح بعد حديث "التطبيع مع إسرائيل"

وجاء في توضيح صادر عن المكتب الاعلامي لعلاوي، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تناقلت بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المغرضة خبراً مفاده ان زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي يدعو ويوافق على التطبيع وهنا نود أن نوضح ان حديث علاوي على قناة السومرية في برنامج بالمختزل مع الاعلامي سامر جواد جاء ليؤكد ان الحل العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية هو الحل الوحيد وهذا يكمن من خلال حل الدولتين وان تكون القدس عاصمةً لفلسطين وهو ما اكده خلال اللقاء وشدد عليه في لقاءات أخرى".وأضاف البيان، أن "مواقف علاوي من القضية الفلسطينية واضحة وثابتة دائماً فكان في مقدمة من ادان واستنكر العمليات الاجرامية التي قام بها العدوان الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا في فلسطين، داعياً الى معاقبة اسرائيل ومقاطعة كل الدول التي تدعم وتحمي اسرائيل، كما انه بعث بمذكرة موقعة منه ومن العديد من الشخصيات السياسية المهمة من العراق والدول العربية وتم ارسالها الى قادة دول المنطقة والامين العام لجامعة الدول العربية والامين العام للأمم المتحدة وتم تقديمها الى القمة الطارئة التي عُقدت في القاهرة وتدعو هذه المذكرة الى الايقاف الفوري لاطلاق النار والعمل انشاء صندوق لاعادة اعمار غزة والمناطق المتضررة ضمن سقفٍ زمني محدد والعمل على تحقيق حلٍ عادلٍ شاملٍ دائم لاهلنا في فلسطين فهل يُعقل وبعد هذه المواقف ان يكون داعياً للتطبيع".وأتم البيان، أن علاوي "كان ومازال وسيبقى مناصراً للقضية الفلسطينية ويرتبط بعلاقات اخوية متينة مع القيادات الفلسطينية الحقيقية وسيبقى ثابتاً على مواقفه ومبادئه داعياً لتحقيق الامن والسلام في بلداننا العربية".ويوم أمس، قال علاوي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية: "العراق مستعد للتطبيع إذا سارت المنطقة نحوه وفق شروط، وانا اؤكد ان معظم القوى السياسية العراقية مستعدة للتطبيع".