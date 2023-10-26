بغداد.. استرداد 775 مليون دينار بقضايا فساد مالي واداري

وذكر اعلام المجلس في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ/ محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة استردت مبلغ (775) مليون دينار عراقي تنفيذا لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بضرورة استرداد المبالغ الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري".وأضاف أن "المبلغ دفع كرشوة مقابل إحالة مشاريع على عدد من الشركات في محافظة بغداد، حيث تم استرداد المبلغ بعد إجراء التحقيقات الأصولية مع المتهمين المسندة إليهم التهمة المتعلقة بالرشوة".