التربية تصدر توجيهاً لمديرياتها بشأن قبول وانتقال الطلبة

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "نوهت الى المديريات العامة للتربية في عموم العراق، الالتزام بمضامين الاعمامات والتعليمات الصادرة بشأن قبول وانتقال الطلبة والتلاميذ من والى المدارس داخل وخارج المحافظة".وأشارت الى "عدم إرسال المراجعين الى الوزارة وتكبيدهم عناء الطريق وبأي شكل من الأشكال وفي حال وجود اي استفسار فيتم عن طريق مخول المديرية وبكتاب رسمي".