أمطار رعدية وغيوم جزئية تُخيم على طقس العراق.. هذا موعدها

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً في اقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خاصة في اقسامها الغربية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأوضحت أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".