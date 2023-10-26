يعود إلى الحضارة الآشورية.. اكتشاف منزل أثري في نينوى

وقال منقب الآثار في المفتشية رعد سعود، إنَّ البعثة المشتركة (الإيطالية - العراقية) عثرت خلال أعمالها التنقيبية شرقي مدينة نينوى الأثرية على اكتشافات أثرية عدة تعود للحضارة الآشورية أبرزها منزل قديم عثر عليه من خلال الدلالات الأولية الواضحة على المنزل خلال حملة التنقيب التي انطلقت مؤخراً في مناطق ومدن الآثار الموزعة داخل الموصل إضافة إلى مشارف وشمال وشرق مركز المحافظة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ محافظ نينوى نجم الجبوري وأعضاء الحكومة المحلية، افتتحوا أمس بوابة إدد التاريخية المدمرة بعد مدة من أعمال الإعمار فيها عقب التخريب الذي أُلحق بها هي والسور الأثري على أيدي عصابات "داعش" الإرهابية، لافتاً إلى أنَّ جامعة بولونيا الإيطالية كانت الأولى إلى جانب الفرق الأثرية العراقية في إعادة إعمار بوابة إدد الواقعة شمالي الموصل.