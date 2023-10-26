"يُعرّضهم للضغط والتنمر".. التربية تمنع الملاكات التدريسية من تصوير الطلبة

وقال المُتحدّث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيّد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزارة التربية تؤكد توجيهها للهيئات التعليمية والتدريسية بعدم استخدام كاميرا الهواتف النقالة داخل الحرم المدرسي والصفوف بتصوير ونشر التلاميذ بشكل عفوي ونشره في منصّات التواصل الاجتماعي، مما يُعرّضهم للضغط والتنمر وخدش الكرامة بسبب تلك المشاهد".وأضاف، ان "المسؤولية التربوية والوظيفية تُحتم على الوزارة اتخاذ أقسى وسائل الضبط لمنع هكذا حالات ومحاسبة المخالفين وفقاً للأنظمة والقوانين".