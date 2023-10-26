التربية تحدد موعد انطلاق امتحانات الدور الثالث للسادس الإعدادي

السومرية نيوز – محليات



حددت وزارة التربية، اليوم الخميس 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، موعد انطلاق امتحانات السادس الاعدادي الدور الثالث للعام الدراسي (2022 -2023).



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم الاثنين الموافق (2023/11/13) موعد انطلاق امتحانات السادس الاعدادي/ الدور الثالث للعام الدراسي (2022 -2023)".