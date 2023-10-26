وزير العمل يعلن لـ السومرية شمول أطفال السكري والنازحين برواتب الرعاية

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الخميس، عن شمول "أطفال السكري" والنازحين برواتب الرعاية، مؤكداً وجود مقترح بشمول عوائل المتسولين بالرواتب أيضاً، فيما أشار الى أن ملف العمالة الأجنبية فيه الكثير من الفساد.





وأضاف، ان "من أولويات الحكومة والوزارة محاربة الفقر ومعالجة الطبقة الفقيرة والهشة وشكلنا لجنة لبحث هذا الامر"، مؤكدا انه "لدينا مقترح بشمول عوائل المتسولين برواتب الرعاية الاجتماعية حسب الحالة العائلية وعدد افرادها، ولدينا تنسيق مع وزارة الداخلية لتقليص المتسولين لان بعضهم تحت رعاية عصابات ومافيات".



وأشار الى انه "لا يوجد قرار بقطع رواتب القادرين على العمل لأننا لم نوفر له أي من حقوقه ومن مسؤوليتنا ان نوفر له راتب شهري"، مبينا ان "10 % من المستفيدين من راتب الرعاية لديهم أموال ورواتب وعجلات وبدأنا بتدقيق ملفاتهم منذ 6 أشهر". وقال الاسدي في حديثه لبرنامج (بالمختزل)، الذي تبثه فضائية السومرية، "شملنا أطفال السكري براتب الرعاية الاجتماعية لغاية عمر 18 عاما"، مشيرا الى ان "الرعاية الاجتماعية تعمل على شمول المستفيدين بقطع الأراضي حسب مسقط رأسهم".وأضاف، ان "من أولويات الحكومة والوزارة محاربة الفقر ومعالجة الطبقة الفقيرة والهشة وشكلنا لجنة لبحث هذا الامر"، مؤكدا انه "لدينا مقترح بشمول عوائل المتسولين برواتب الرعاية الاجتماعية حسب الحالة العائلية وعدد افرادها، ولدينا تنسيق مع وزارة الداخلية لتقليص المتسولين لان بعضهم تحت رعاية عصابات ومافيات".وأشار الى انه "لا يوجد قرار بقطع رواتب القادرين على العمل لأننا لم نوفر له أي من حقوقه ومن مسؤوليتنا ان نوفر له راتب شهري"، مبينا ان "10 % من المستفيدين من راتب الرعاية لديهم أموال ورواتب وعجلات وبدأنا بتدقيق ملفاتهم منذ 6 أشهر".

ولفت الأسدي الى انه "تم فرز أكثر من 190 ألف متجاوز على راتب الرعاية الاجتماعية خلال هذه السنة وقمنا باسترجاع الرواتب منهم"، مردفا:"نعمل على منح ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة راتب الى المعين المتفرغ إذا كان نسبة العجز 75% وخصصنا 165 ألف درجة لهذه الفئة، ومنحة الطلبة ستكون 50 الفاً لطلبة المتوسط و30 الفاً لطلاب الابتدائية وستنطلق بداية الشهر المقبل".



وأكمل الاسدي، انه "لدينا نقص حاد بالباحثين الاجتماعيين لذلك بعض الشركات الخاصة الى الان لم تسجل ضمن قانون الضمان الاجتماعي، وقدمنا طلبا لوزارة المالية بتوظيف اعداد لأنه لدينا الاف المتقدمين ولدينا 70 ألف درجة فقط"، لافتا الى انه "سيتم منح المشمولين بالرعاية الاجتماعية سلة غذائية مضاعفة، وتم توزيع 51 مليون سلة غذائية لرعاية خلال هذا العام".

وبشأن القروض، قال وزير العمل، "قدمنا طلبا لرئاسة الوزراء بتخصيص أموال للقروض بنسبة 25%، وأصبحت بدل الـ8 ملايين 20 مليونا اذا قام بتوظيف عامل واحد معه و50 مليونا اذا كان المشروع سيشغل عاملين"، موضحا أنه "من الشروط ان تكون هناك دراسة جدوى للمشروع وان يكون لدى طالب القرض كفيل، وهناك لجنة تشرف على هذا الامر ونعطي الأموال بعد الزيارة الأولى وبعدها يتم تقييم المشروع وإعطاء الدفعات الأخرى"، مشددأً بالقول "نعمل على ان لا يقطع راتب المستفيد من القرض واعطائه مدة 3 اشهر".



وحول العمالة الأجنبية، أشار الاسدي الى انه "لدينا 80 الف شركة في العراق والمسجلة 30 الف فقط وهذا الملف فيه الكثير من الفساد"، لافتا الى ان "شركة النهروان التي تم تقديم شكوى ضدها منذ نشأتها الى الان لم يتم ارسال حملة تفتيش اليها ولو مرة واحدة وفيها 150 عاملاً".



ونوه الاسدي الى ان "عدد المفتشين في العراق 50 مفتشا لأننا لا نملك درجات وظيفية وفي البصرة يوجد لدينا 3 مفتشين فقط"، واكد ان "الوزارة لا تتدخل في موضوع الإقامة للعمالة الأجنبية ولكن في إعطاء الرخصة للشركات فقط".



وفي شأن آخر، قال الأسدي إن "السوداني كتب وثيقة فيها 4 نقاط رئيسية يعود بها للنقاش مع الإطار والباقي كلها هو مسؤول عنها"، معتبراً أن حكومة السوداني "تسير لإكمال مدتها وتحقيق النجاحات، وكل المعطيات تشير الى انها تخطي خطوات حثيثة".

وأكد أن "من مسؤولية السوداني حماية البعثات الدبلوماسية الدولية في العراق وهو امر طبيعي"، مشيراً الى أن "الحكومة واضعة خطط بديلة لحل مشاكل الدولار ولدينا مفاوضات مع الخزانة الامريكية حول هذا الموضوع".



وبشأن الاحداث الأخيرة في فلسطين، بين الاسدي أن "الكيان الصهيوني يمارس الاجرام والهمجية في غزة ويشترك معه أكثر من طرف، ونعمل على عدم توسيع رقعة القتال وان تتوقف الجرائم المستمرة في فلسطين"، مضيفاً "نحن مع إقامة دولة الفلسطينية وكمقاومة نقول كل شبر في فلسطين يجب ان يحرر".



