إغلاق مطار النجف حتى إشعار آخر

السومرية نيوز - محليات



أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، الجمعة، إغلاق المطار حتى إشعار آخر لوجود "صيانة طارئة" في مدرج إقلاع وهبوط الطائرات.

وذكرت إدارة المطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مطار النجف الأشرف الدولي مغلق خلال الفترة المقبلة وحتى إشعار آخر وذلك لوجود صيانة طارئة في مدرج إقلاع وهبوط الطائرات".



وأضاف البيان، أنه "سيتم الإعلام فوراً بعد إكمال الصيانة واستئناف الرحلات الجوية".