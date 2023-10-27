الصحة تعلن استحداث مجلس الأورام العربي

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بإشراف ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي تم استحداث مجلس الأورام العربي/ المجلس العربي للاختصاصات الصحية"، مبيناً أنه "تم إجراء انتخابات مجلس الأورام العربي في المجلس العربي للاختصاصات الصحية تحت مظلة مجلس وزراء الصحة العرب وبمشاركة ثلاثة وخمسين استاذاً واستاذة يمثلون أربع عشرة دولة عربية".وأوضح البيان أن "المجلس يضم اختصاصات (التخصص الدقيق لجراحة الأورام، وطب الأورام، والطب النووي، والأشعة العلاجية، والطب التلطيفي)"، مشيراً الى أن "العراق حصل على منصبين من ثمانية مناصب للمجلس التنفيذي حيث مثل العراق بهذا المجلس الاساتذة الاطباء الاختصاص نائب رئيس المجلس حيدر جابر الشبلي اختصاصي طب الاورام، ورئيس لجنة الطب النووي أمجد البدر اختصاصي الطب النووي ونائب رئيس التخصص الدقيق لجراحة الاورام نوفل الشدود تخصص دقيق جراحة الاورام ونائب رئيس لجنة الاشعة العلاجية منور النقاش اختصاصي الاشعة العلاجية".