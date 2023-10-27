طقس الأيام الأخيرة من تشرين الأول: زخة أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وتابع أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".