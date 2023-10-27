بحوزة اجنبيين.. احباط محاولة تهريب مخدرات في البصرة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تمكنت في منفذ سفوان الحدودي من القاء القبض على مسافرين أجنبيين وضبط بحوزتهما مادة عشبيه جوزيه اللون تزن (1) كغم يشتبه بانها مخدرة بعد عرضها على مفرزة k9 حيث تمت عملية الضبط من قبل مفارز مديرية المنفذ بالتعاون مع الدوائر الساندة".واشارت الى انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المتهمين والمضبوطات إلى شعبه شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم".