الوقف السني يدعو المساجد والجوامع للبدء بالتكبير دعما لغزة

وقال الوقف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يدعو ديوان الوقف السني مساجد وجوامع العراق كافة الى البدء بالتكبير عبر مكبرات الصوت، دعما وتضامناً مع إخواننا الفلسطينيين في غزة، حيث تشهد هذه اللحظات هجوماً عنيفاً وتتعرض لتدمير شامل وابادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني".ويتعرض الان قطاع غزة لهجوم واسع من قبل الجيش الإسرائيلي وسط دعوات اممية ودولية وعربية لهدنة إنسانية.