طقس العراق.. أمطار خفيفة وانخفاض بالحرارة بدءاً من هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الأحد، الطقس صحو مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى، فيما سيكون الطقس صحوا ويتحول تدريجياً إلى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأضافت، أن "يوم الاثنين، سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى".وأشارت الهيئة إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائما في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية من البلاد".وأوضحت، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء القادم، أن الطقس سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائما مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".