بمشاركة 10 فرق إطفاء.. اخماد حريق ببناية تجارية في النجف (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق ببناية تجارية للأجهزة الكهربائية في النجف الأشرف.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مشيدة من ثلاثة طوابق متخذ محالّ ومخازن تجارية لبيع الأجهزة الكهربائية في شارع المدينة وسط محافظة النجف الإشراف".



وأضافت: "حيث استنفرت الفرق ودفعت بعشر فرق إطفاء تخصصية وأخرى ساندة بكامل طواقمها لتحكم سيطرتها على إيقاف امتداد الحريق إلى البنايات المجاورة مع زج عجلة السلم لتكافح النيران من الأعلى إلى الأسفل". وأضافت: "حيث استنفرت الفرق ودفعت بعشر فرق إطفاء تخصصية وأخرى ساندة بكامل طواقمها لتحكم سيطرتها على إيقاف امتداد الحريق إلى البنايات المجاورة مع زج عجلة السلم لتكافح النيران من الأعلى إلى الأسفل".



وأشارت الى، أن "فرق الدفاع وتمكنت من تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط طوابق البناية المحترقة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية". وأشارت الى، أن "فرق الدفاع وتمكنت من تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط طوابق البناية المحترقة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".