افتتاح "طريق السندباد" جنوب شرقي بغداد (صور)

وقالت الامانة في بيان، "افتتح مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء احسان العوادي رفقة امين بغداد عمار موسى كاظم طريق السندباد الحيوي ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية عن منطقة الزعفرانية".ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله، إن "شارع السندباد من الشوارع المهمة الذي تم انجاز تأهيله بالتعاون مع عدد من الجهات الاخرى الساندة بمتابعة واشراف من مكتب رئيس مجلس الوزراء".وأضاف أن "هذا الطريق دخل اليوم الخدمة بعد اكمال تأهيله بالكامل كطريق حيوي يسهم بشكل كبير في فك الاختناقات المرورية عن مدخل منطقة الزعفرانية".ولفت البيان الى أن "دائرة المشاريع بالتعاون مع دائرة بلدية الكرادة انجزت اعمال تأهيل الطريق البالغ طوله 3750 متراً وعرض 11 متراً واكسائه بعد اكمال اعمال صب الارصفة وعلى وفق المواصفات الفنية المحددة بعد معالجة جميع التعارضات والتجاوزات التي كانت تعرقل اعمال التأهيل"، مضيفاً "كما شارك امين بغداد بافتتاح طريق الطاقة الذرية بطول 9 كم ويربط بمدخل بغداد كوت ضمن حدود محافظة بغداد".