طقس العراق حتى نهاية الأسبوع.. فرصة لتساقط الأمطار وانخفاض بالحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة ليلاً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً إلى غائم، ولا تغير في درجات الحرارة في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً إلى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد".وتابع أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر في أقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح، أن "طقس يوم الخميس المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد".