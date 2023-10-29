وزير التخطيط: نسبة السكان في المدن 70% مقابل 30% بالريف

وقال تميم، خلال مؤتمر "مبادرة العراق والتغيير المناخي" الذي اقامته بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق،" نجدد موقف العراق الثابت والمبدئي ازاء القضية الفلسطينية، ورفض ما يقوم به الكيان الصهيوني، ضد غزة البطلة، ونؤكد تضامننا ودعمنا الكامل لأهلها في الدفاع عن حقوقهم، وندعو المجتمع الدولي، الى اتخاذ موقف واضح في رفض وادانة جرائم "إسرائيل".وأضاف ان "العراق يُعد من بين أكثر خمس دول في العالم، تضررا من التغييرات المناخية، التي يشهدها كوكبنا"، مبينا، "مضينا في رسم السياسات، واتخاذ القرارات التي من شأنها مواجهة التغيرات المناخية، وبناء شراكات حقيقية بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق واستدامة النمو الاقتصادي، وضمان الامن الغذائي والمائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة".وتابع وزير التخطيط ان "العراق يشهد نموا سكانيا مضطردا، ادّى الى توسع كبير في المدن، حيث وصلت نسبة سكان المدن الى 70٪؜ مقابل 30٪؜ سكان الريف"، موضحا، "وضعنا خططا، حول استخدامات الارض، ووضع معايير الكفاءة في الطاقة، وبناء المدن المستدامة والمدن السكنية الجديدة التي أعلن عنها العراق، تراعي جميع متطلبات حماية البيئة، ومواجهة التغييرات المناخية".في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، ذكر، "اعددنا خطة لأطلاق حزمة من المشاريع الممولة من سندات الكاربون، التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز رصيد العراق من سندات الكربون عبر الاستثمار الامثل للغاز المصاحب وتقليص نسبة احتراقه في جميع الحقول النفطية".وأشار الى ان "العراق على اعتاب مرحلة جديدة، بعد تعافيه امنيا واقتصاديا وسياسيا، وخدماتيا، ونحن اليوم امام فرصة تنموية مهمة، تعتمد الاصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، وفق اولويات البرنامج الحكومي"،واختتم بالقول، "نعرب عن رغبتنا الصادقة في المزيد من التعاون مع دول الاتحاد الاوروبي، لدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة التغييرات المناخية".