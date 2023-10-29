مصرف حكومي يصدر بياناً بشأن الحصول على الدولار

وذكر بيان للمصرف ورد لـ السومرية نيوز، أن "مصرف الرشيد أكمل اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩ كافة اجراءات ومتطلبات إطلاق الرابط الخاص بالتقديم الالكتروني لغرض الحصول على الدولار للسفر".وبين، أن "الالية الجديدة تتطلب الحجز المسبق للمسافر خلال الدخول على الرابط في الصفحة الرسمية للمصرف ليحصل على الحجز الذي يمكنه من مراجعة الفرع لتسليم النقد العراقي"، مؤكداً أنه "بهذا الاجراء سيسهل على المواطن شراء الدولار بانسيابية".