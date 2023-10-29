حمودي للسفير الروسي: المشاركة بطريق التنمية منعطف مهم

اعتبر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي همام حمودي، خلال لقائه السفير الروسي في بغداد، أن المشاركة بطريق التنمية سيمثل منعطفاً مهماً بمستقبل المنطقة.







واعرب حمودي، بحسب البيان عن أمله بـ"دور روسي اكبر في تعزيز استقرار المنطقة، وتوسيع افق العلاقات مع العراق ثقافيا واجتماعيا وتجاريا"، مؤكداً أن "زيارة رئيس الوزراء الى روسيا ومباحثاته مع الرئيس بوتين مثلت تطورا هاما جدا بمخرجاتها". وقال مكتب حمودي في بيان، "استقبل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اليوم ايلبروس كوتراشيف سفير روسيا في بغداد، وبحثا التطورات السياسية بالمنطقة، وتداعيات العدوان على غزة، وسبل تنمية علاقات البلدين على مختلف الاصعدة".واعرب حمودي، بحسب البيان عن أمله بـ"دور روسي اكبر في تعزيز استقرار المنطقة، وتوسيع افق العلاقات مع العراق ثقافيا واجتماعيا وتجاريا"، مؤكداً أن "زيارة رئيس الوزراء الى روسيا ومباحثاته مع الرئيس بوتين مثلت تطورا هاما جدا بمخرجاتها".

وشدد على أن "تاكيد روسيا لمشاركتها في طريق التنمية، والربط بطريق الشمال والجنوب الروسي سيكون منعطفا مهما بشراكة البلدين ومستقبل المنطقة".



من جانبه، اشار كوتراشيف الى ان "العراق بلد مهم جدا للجميع ومؤثر بالمنطقة"، مشيراً الى أن "روسيا حريصة جدا على استقراره وتعزيز المصالح المشتركة والاسهام في مشاريعه التنموية الاستراتيجية".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن، في أيار 2023، عن مشروع "طريق التنمية" لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولاً إلى أوروبا، بمشاركة دول إقليمية.